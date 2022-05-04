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Казахстан и УВКБ ООН готовы сотрудничать в оказании помощи беженцам из Афганистана и Украины
4 Мая 2022 16:29

Казахстан и УВКБ ООН готовы сотрудничать в оказании помощи беженцам из Афганистана и Украины

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Постоянный представитель Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ерлан Алимбаев обсудил с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди двустороннее сотрудничество и перспективы его дальнейшего развития. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Ф. Гранди, отметив стабилизацию внутриполитической ситуации в Казахстане после январских событий, высоко оценил проводимые в стране политические реформы. В качестве конструктивного шага Правительства РК глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) назвал передачу некоторых функций по вопросам беженцев из МВД в Министерство труда и социальной защиты населения.

Е. Алимбаев детально рассказал о проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым политических реформах, в том числе по изменению Конституции, а также об успешной защите в Комитете по ликвидации расовой дискриминации в конце апреля 2022 г. в Женеве 8-10 объединенных докладов о выполнении Казахстаном Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Этот шаг также был позитивно воспринят главой УВКБ.

Кроме того, стороны обсудили возможное взаимодействие в вопросе финансирования Алматинского процесса - консультативной платформы по защите беженцев и международной миграции в Центральной Азии, а также обменялись информацией в отношении беженцев из Украины и Афганистана и выразили готовность сотрудничать в вопросе оказания им возможной помощи.

В завершение встречи собеседники договорились продолжить сотрудничество в гуманитарной сфере путем реализации совместных проектов.

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