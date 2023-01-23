Казахстан и универсиады - история взаимоотношений

23 Января 2023, 12:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе текущего года в американском городе Лэйк-Плейсид прошла Универсиада-2023 - международный турнир среди студентов, увлекающихся спортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Универсиада-2023

В Лэйк-Плейсид казахстанские спортсмены выиграли 11 медалей, что позволило нашей сборной расположиться на 11 месте. Первые медали в копилку нашей команды, причем золотые, принесли Данил Васильев, которому не было равных в дисциплине по прыжкам с трамплина, и биатлонист Вадим Куралес. Позже еще одно «золото» выиграл и биатлонист Бекентай Турлыбеков в спринте. Серебряные медали выиграли Данил Васильев и Сергей Ткаченко в дисциплине по прыжкам с трамплина, биатлонист Александр Мухин, смешанная команда по шорт-треку, мужская команда по шорт-треку и наши горнолыжники в командном зачете. «Бронза» у Александра Мухина, лыжницы Ксении Шалыгиной, сборной по хоккею и женской сборной по лыжным гонкам.

Фото:sports.kz

Немного истории игр

Первые международные спортивные соревнования между студентами состоялись в далеком 1905 году, в США. А после создания Конфедерации студентов, создателем которой выступил Жан Птижан, в 1923 году в Париже прошли первые Всемирные игры студентов. Это стало своеобразным толчком развития студенческого спорта в международном масштабе, после которого подобные соревнования стали проводиться на регулярной основе. Вплоть до 1959 года, соревнования носили название Всемирных игр студентов, а уже после соревнования стали именоваться универсиадами, статус которых носят и по сей день.

Фото:живуспортом.рф

Участие Казахстана в студенческом турнире

Первое участие Казахстана в зимней универсиаде состоялось в 1993 году, в польском городе Закопане, затем уже в июле казахстанские спортсмены приняли участие и в летней Олимпиаде в США, в городе Буффало. Вряд ли можно говорить о том, что первый блин вышел комом, но в Закопане казахстанцы завоевали только одну (серебряную) медаль, которую в копилку сборной принесли хоккеисты; аналогичная ситуация сложилась и в Буффало – здесь «серебро» завоевал легкоатлет О. Сакиркин.

Если говорить о зимних универсиадах, самым результативным соревнованием для наших студентов, конечно же, стала домашняя Универсиада-2017 в Алматы, где хозяева заняли второе место в общекомандном зачете после сборной России. Там казахстанцам удалось завоевать в общей сложности 36 медалей, из которых 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых. Примечателен тот факт, что это больше половины медалей, завоеванных за время участия во всех остальных зимних универсиадах – 36 против 51. Что касается универсиад летних, то здесь самым удачным турниром для наших спортсменов стала Универсиада-2013 в Казани, где казахстанской сборной покорился результат в 30 медалей - 3 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых.

Стоит отметить, что с 1993 года Казахстан принимает участие во всех зимних и летних универсиадах, Универсиада-2023 стала для нас уже 15-й по счету.

Чем отличается Универсиада от Олимпиады

Нередко среди обывателей возникает спор - а нужна ли Универсиада при большом количестве других соревнований и при наличии Олимпийских игр? Особенно этот спор становится актуальным, когда речь заходит о тратах, к примеру, на проведение универсиады. Так было перед Универсиадой-2017, в Алматы, когда некоторые журналисты в своих статьях ставили под сомнение целесообразность проведения соревнований, ссылаясь на то, что многие страны отправляют на них далеко не лучших спортсменов. Но в этом и заключается отчасти суть универсиад – дать возможность молодым спортсменам проявить себя и выйти на более высокий уровень. По своему формату универсиада во многом похожа на Олимпийские игры, но есть ряд отличий. Традиционно, занявшие на универсиаде первые три места в каждом из видов спорта, награждаются золотой, серебряной и бронзовой медалями и соответствующими дипломами. Образцы медалей утверждаются FISU. Награждают спортсменов члены исполнительного комитета, назначенные президентом FISU.

На Олимпийских играх во время награждения звучит гимн стран, которые представляют призеры, однако в момент награждения медалистов универсиад звучит не гимн страны, которую представляет победитель, а гимн FISU, что и отличает универсиаду от других международных спортивных состязаний. Для участников, универсиада является тем начальным стартом, где одновременно собираются выдающиеся спортсмены всего мира - будущие чемпионы мира и Олимпийских игр. Универсиада имеет огромное значение еще и тем, что она открывает молодым талантам дорогу к спортивной славе олимпийского и мирового масштаба, к вершинам мировых спортивных достижений.

Что нужно для участия в Универсиаде

Как гласят правила участия в универсиаде, все участники соревнований должны быть гражданами страны, которую они представляют; быть не моложе 17 и не старше 28 лет на 1 января года проведения соревнований. Также для участия необходимо быть студентом высшего учебного заведения либо окончить вуз не ранее 1 года до начала Универсиады.

Казахстанские «звезды» на универсиадах последних лет

Напоследок предлагаем вспомнить наиболее отличившихся на универсиадах казахстанских спортсменов. Многие согласятся, что самым ярким казахстанским спортсменом в истории зимних универсиад является ныне покойный фигурист Денис Тен, который в прекрасном стиле обошел конкурентов в 2017 году и принес «золото» нашей сборной.

В этом же году, ставшим для нас самым золотоносным, наград высшей пробы добились биатлонистки Алина Райкова и Галина Вишневская, фристайлисты Дмитрий Рейхерд, Юлия Галышева, Баглан Инкарбек и Жанбота Алдабергенова, лыжник Иван Люфт.

Стоит отметить, что Алина Райкова и Юлия Галышева завоевывали золотые медали и на универсиаде в 2015 году наряду с лыжницей Анастасией Слоновой и фристайлистом Павлом Колмаковым. Двумя годами ранее удачными для нашей сборной стали лишь лыжные гонки - первой стала Татьяна Осипова, а в командном зачете победили Александр и Сергей Малышевы, Геннадий Матвиенко и Марк Старостин.

На летних универсиадах можно отметить «золотые» достижения атлетов Маргариты Мукашевой и Фархада Харки, а также командный успех спортсменов по пулевой стрельбе в 2013 году; и «золото» пловца Дмитрия Баландина, легкоатлетов Виктории Зябкиной и Никиты Филлипова, а также тхэквондоиста Нурсултана Мамаева. Двумя годами позже победами на Универсиаде отметились те же лица – Дмитрий Баландин, Виктория Зябкина, Никита Филлипов и Нурсултан Мамаев, еще одно «золото» выиграли легкоатлеты в командных состязаниях.