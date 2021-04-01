Казахстан и Украина продолжают наращивать экономическое сотрудничество

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - По инициативе Посольства Казахстана в Украине в Торгово-промышленной палате Украины состоялся круглый стол с участием казахстанского и украинского бизнеса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства.

Открывая мероприятие, Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев особо подчеркнул высокий потенциал для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и пригласил бизнес двух стран к более активному взаимодействию. Со своей стороны, Президент ТПП Украины Геннадий Чижиков подтвердил готовность оказывать всяческое содействие в этом направлении.

Участники круглого стола обменялись мнениями по возможным путям активизации казахстанско-украинского сотрудничества. В частности, крупный казахстанский агробизнесмен Н.Мещереков проинформировал о потенциале для развития сельскохозяйственной отрасли в Казахстане и внес ряд предложений по реализации двусторонних проектов в данной сфере.

Директор по странам Евразии международной компании «Whiteshield Partners» Е.Жаркешов сообщил об используемых в Казахстане новых подходах по объединению усилий бизнеса и государства для преодоления общих проблем в экономике.

Представители компаний «Коркем телеком» и «IT Space» поделились опытом внедрения в Казахстане новых цифровых решений в области предупреждения нарушений правил дорожного движения, а также обеспечения качественной диспетчеризации экстренных служб.

В свою очередь, украинские бизнесмены, проявили высокую заинтересованность в реализации совместных бизнес-проектов в различных отраслях и предложили свои услуги для обеспечения грамотного вхождения казахстанского бизнеса на украинский рынок.