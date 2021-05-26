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    11:59, 26 Май 2021 | GMT +6

    Казахстан и Украина наращивают сотрудничество в области образования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 мая 2021 г. казахстанская делегация во главе с ректором Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, председателем Совета ректоров организаций вузовского и послевузовского образования Казахстана Ерланом Сыдыковым при содействии Посольства Казахстана в Украине провела ряд плодотворных встреч с украинскими партнерами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

    В ходе встречи с Президентом Союза ректоров Украины Леонидом Губерским был обсужден широкий круг вопросов в образовательной и научной сферах. Собеседники обменялись информацией о современных тенденциях развития высшего образования двух стран и обменялись опытом по повышению качества образования.

    Е. Сыдыков рассказал о казахстанских подходах в вопросе оптимизации высших учебных заведений и роли Совета ректоров организаций вузовского и послевузовского образования Казахстана. При этом, казахстанский представитель внес ряд конкретных предложений для наращивания сотрудничества с украинской стороной.

    В этом плане, Л. Губерским отмечена хорошая, прочная историческая связь между вузами двух стран, более 90 украинских вузов имеют соглашения о сотрудничестве с порядка 60 вузами Казахстана.

    По итогам встречи подписано Соглашение о сотрудничестве между Советом ректоров организаций вузовского и послевузовского образования Казахстана и Союзом ректоров высших учебных заведений Украины. Также достигнута договоренность о возможности организации совместного заседания объединений ректоров.

    На встрече с ректором Киевского национального университета им. Т. Шевченко Владимиром Бугровым стороны обсудили практические шаги для наращивания межвузовского сотрудничества.

    В частности, было предложено проработать вопросы организации двудипломного образования, обмена студентами и профессорско-преподавательского состава, развития академической мобильности и стажировок между вузами, сотрудничество в области фундаментальных научных исследований, в том числе возможность создания совместных лабораторий и периодических изданий, содействие в подготовке экспертных заключений по научным исследованиям и др.

    По итогам встречи с руководством КНУ достигнута договоренность об обновлении Соглашения о сотрудничестве, дополнив его новыми направлениями, а также рассмотреть возможность включения казахского языка в образовательную программу кафедры «Тюркологии» Киевского национального университета.

    В рамках встречи также состоялась презентация книги «Шакарим» на украинском языке, автором которой является Е. Сыдыков. Перевод был осуществлен кандидатом социологических наук Украины, почетным профессором ЕНУ П.В. Токарем. Книги переданы в дар в библиотеку КНУ.


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