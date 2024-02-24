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    00:50, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Казахстан и Турция ведут переговоры по созданию производства медных проводов

    Казахстан и Турция ведут переговоры по созданию производства медных проводов
    Фото: Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства РК

    Представители комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан встретились с делегацией турецкой компании «Proton Otomasyon», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Компания, основанная в 2006 году и специализирующаяся на производстве кабельной продукции в турецкой провинции Денизли, выразила заинтересованность в реализации амбициозного проекта по созданию производства медных проводов на территории Казахстана.

    «Proton Otomasyon», которая за последние 16 лет реализовала множество проектов в металлургической и кабельной промышленности, сотрудничая с партнерами более чем в 20 странах на четырех континентах, рассматривает Казахстан как стратегическую площадку для дальнейшего расширения своего бизнеса. Помимо своей основной деятельности, компания также активно участвует в домашней текстильной промышленности и международной торговле, располагая складскими мощностями в Германии и Испании.

    Казахстан и Турция ведут переговоры по созданию производства медных проводов
    Фото: Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства РК

    Реализация данного проекта станет возможной при условии выполнения требований обеих сторон, включая обеспечение доступа к казахстанскому сырью по льготным ценам, что станет залогом успешного запуска и функционирования будущего производства.

    В настоящее время переговоры продолжаются, и обе стороны активно работают над проработкой всех деталей проекта, подчеркивая стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и дальнейшему укреплению экономических связей между Казахстаном и Турцией.

    Встреча прошла в рамках реализации поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данного 7 февраля на расширенном заседании Правительства по усилению поддержки инвесторов.

    Теги:
    Правительство Турция Промышленность Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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