Казахстан и Турция ведут переговоры по созданию производства медных проводов

Представители комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан встретились с делегацией турецкой компании «Proton Otomasyon», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Компания, основанная в 2006 году и специализирующаяся на производстве кабельной продукции в турецкой провинции Денизли, выразила заинтересованность в реализации амбициозного проекта по созданию производства медных проводов на территории Казахстана.

«Proton Otomasyon», которая за последние 16 лет реализовала множество проектов в металлургической и кабельной промышленности, сотрудничая с партнерами более чем в 20 странах на четырех континентах, рассматривает Казахстан как стратегическую площадку для дальнейшего расширения своего бизнеса. Помимо своей основной деятельности, компания также активно участвует в домашней текстильной промышленности и международной торговле, располагая складскими мощностями в Германии и Испании.

Фото: Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства РК

Реализация данного проекта станет возможной при условии выполнения требований обеих сторон, включая обеспечение доступа к казахстанскому сырью по льготным ценам, что станет залогом успешного запуска и функционирования будущего производства.

В настоящее время переговоры продолжаются, и обе стороны активно работают над проработкой всех деталей проекта, подчеркивая стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и дальнейшему укреплению экономических связей между Казахстаном и Турцией.

Встреча прошла в рамках реализации поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данного 7 февраля на расширенном заседании Правительства по усилению поддержки инвесторов.