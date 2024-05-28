Казахстан и Туркменистан рассмотрят вопрос открытия совместных предприятий на новых месторождениях
Энергетические интеграционные отношения между Казахстаном и Туркменистаном динамично развиваются. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым, передает корреспондент агентства Kazinform.
- С удовлетворением отмечаю, что наши энергетические интеграционные отношения между двумя странами динамично развиваются. Казахстан придает большое значение развитию двустороннего сотрудничества в области энергетики на долгосрочной основе, - сказал Мурат Нуртлеу.
Глава внешнеполитического ведомства РК отметил, что в этом направлении туркменской стороне было направлено несколько предложений.
- Особое внимание было уделено обмену передовыми технологиями добычи и переработки газа, транспортировки. Ключевой вопрос повестки дня - возможность открытия совместных предприятий на новых месторождениях по результатам соответствующих переговоров, - заявил Мурат Нуртлеу.
Он также назвал прошедшие переговоры серьезным шагом, который придаст дополнительный импульс дальнейшему укреплению нравственных отношений и незыблемой дружбы между нашими странами.
- Нет никаких сомнений в том, что достигнутые договоренности будут полностью реализованы и работать в интересах наших стран. В завершение хочу еще раз выразить огромную благодарность моему уважаемому коллеге Рашиду Овезгельдыевичу Мередову за его официальный визит в Казахстан, а также за конструктивные и дружеские переговоры. Желаю братскому туркменскому народу динамичного развития и процветания, единства и благополучия. Пусть дружба двух стран будет крепче и дольше, чем сегодня! - резюмировал Мурат Нуртлеу.