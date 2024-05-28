Казахстан и Туркменистан рассмотрят вопрос открытия совместных предприятий на новых месторождениях

Энергетические интеграционные отношения между Казахстаном и Туркменистаном динамично развиваются. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым, передает корреспондент агентства Kazinform.

- С удовлетворением отмечаю, что наши энергетические интеграционные отношения между двумя странами динамично развиваются. Казахстан придает большое значение развитию двустороннего сотрудничества в области энергетики на долгосрочной основе, - сказал Мурат Нуртлеу.

Глава внешнеполитического ведомства РК отметил, что в этом направлении туркменской стороне было направлено несколько предложений.

- Особое внимание было уделено обмену передовыми технологиями добычи и переработки газа, транспортировки. Ключевой вопрос повестки дня - возможность открытия совместных предприятий на новых месторождениях по результатам соответствующих переговоров, - заявил Мурат Нуртлеу.

Он также назвал прошедшие переговоры серьезным шагом, который придаст дополнительный импульс дальнейшему укреплению нравственных отношений и незыблемой дружбы между нашими странами.