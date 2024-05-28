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    18:56, 27 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан и Туркменистан рассмотрят вопрос открытия совместных предприятий на новых месторождениях

    строительство
    Фото: freepik.com

    Энергетические интеграционные отношения между Казахстаном и Туркменистаном динамично развиваются. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - С удовлетворением отмечаю, что наши энергетические интеграционные отношения между двумя странами динамично развиваются. Казахстан придает большое значение развитию двустороннего сотрудничества в области энергетики на долгосрочной основе, - сказал Мурат Нуртлеу.

    Глава внешнеполитического ведомства РК отметил, что в этом направлении туркменской стороне было направлено несколько предложений.

    - Особое внимание было уделено обмену передовыми технологиями добычи и переработки газа, транспортировки. Ключевой вопрос повестки дня - возможность открытия совместных предприятий на новых месторождениях по результатам соответствующих переговоров, - заявил Мурат Нуртлеу.

    Он также назвал прошедшие переговоры серьезным шагом, который придаст дополнительный импульс дальнейшему укреплению нравственных отношений и незыблемой дружбы между нашими странами.

    - Нет никаких сомнений в том, что достигнутые договоренности будут полностью реализованы и работать в интересах наших стран. В завершение хочу еще раз выразить огромную благодарность моему уважаемому коллеге Рашиду Овезгельдыевичу Мередову за его официальный визит в Казахстан, а также за конструктивные и дружеские переговоры. Желаю братскому туркменскому народу динамичного развития и процветания, единства и благополучия. Пусть дружба двух стран будет крепче и дольше, чем сегодня! - резюмировал Мурат Нуртлеу.

    Теги:
    Дипломат МИД РК Месторождение Экономика Центральная Азия Туркменистан Полезные ископаемые
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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