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Казахстан и Туркменистан провели консульские консультации

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Апреля 2021, 20:49
Казахстан и Туркменистан провели консульские консультации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках углубления двустороннего сотрудничества в консульской сфере в формате видеоконференции состоялись казахстанско-туркменские консульские консультации с участием глав дипломатических представительств двух стран и представителей компетентных учреждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстанскую делегацию возглавил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Бауыржан Акатаев, туркменскую - руководитель отдела консульской службы Министерства иностранных дел Аннамурат Алтыев.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития договорно-правовой базы, в частности порядок пересечения границы гражданами двух стран, переселение кандасов в Казахстан, унификацию размеров консульских сборов и выдачу виз водителям транспортных средств.

Кроме того, проведены переговоры по расширению двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав и интересов граждан.

В завершение консультаций стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества по всему спектру консульских отношений.


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