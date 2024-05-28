Казахстан и Туркменистан договорились увеличить объемы грузоперевозок между портами Актау и Туркменбаши

Более 100 зарегистрированных в стране туркменских компаний вносят значительный вклад в двустороннюю кооперацию. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Я пригласил наших туркменских братьев присоединиться к Исламской Организации по продовольственной безопасности. Активно развивается и наше инвестиционное сотрудничество. Более 100 зарегистрированных в стране туркменских компаний вносят значительный вклад в двустороннюю кооперацию. В свою очередь, мы готовы инвестировать в экономику Туркменистана. Здесь важно подписать соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, — сказал Мурат Нуртлеу.

Особое внимание, как отметил глава внешнеполитического ведомства Казахстана, уделяется дальнейшему активному развитию транзитно-транспортного сотрудничества — еще одного сильного столпа наших взаимоотношений.



- Астана и Ашхабад являются важными и эффективными членами трансконтинентальной грузоперевозочной системы.Мы считаем, что развитие маршрутов Азия — Европа, Азия — Ближний Восток через две страны будет укреплять роль наших стран в мировом сообществе. Мы договорились комплексно развивать потенциал железнодорожной магистрали «Казахстан — Туркменистан — Иран», которая имеет большие возможности. Благодаря совместным усилиям объем железнодорожных перевозок между нашими странами в прошлом году вырос на 20% и составил 1,3 млн тонны.

Казахстан поддерживает присоединение Туркменистана к международному транспортному коридору «Север-Юг». При этом мы договорились в несколько раз увеличить объемы грузоперевозок между портами Актау и Туркменбаши. Стоит отметить, что за последние три года перевалка грузов по этому направлению выросла на 50%, — добавил Мурат Нуртлеу.