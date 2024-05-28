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    18:40, 27 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан и Туркменистан договорились увеличить объемы грузоперевозок между портами Актау и Туркменбаши

    порт Актау
    Фото: portaktau.kz

    Более 100 зарегистрированных в стране туркменских компаний вносят значительный вклад в двустороннюю кооперацию. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Я пригласил наших туркменских братьев присоединиться к Исламской Организации по продовольственной безопасности. Активно развивается и наше инвестиционное сотрудничество. Более 100 зарегистрированных в стране туркменских компаний вносят значительный вклад в двустороннюю кооперацию. В свою очередь, мы готовы инвестировать в экономику Туркменистана. Здесь важно подписать соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, — сказал Мурат Нуртлеу. 

    Особое внимание, как отметил глава внешнеполитического ведомства Казахстана, уделяется дальнейшему активному развитию транзитно-транспортного сотрудничества — еще одного сильного столпа наших взаимоотношений.

     
    - Астана и Ашхабад являются важными и эффективными членами трансконтинентальной грузоперевозочной системы.Мы считаем, что развитие маршрутов Азия — Европа, Азия — Ближний Восток через две страны будет укреплять роль наших стран в мировом сообществе. Мы договорились комплексно развивать потенциал железнодорожной магистрали «Казахстан — Туркменистан — Иран», которая имеет большие возможности. Благодаря совместным усилиям объем железнодорожных перевозок между нашими странами в прошлом году вырос на 20% и составил 1,3 млн тонны.

    Казахстан поддерживает присоединение Туркменистана к международному транспортному коридору «Север-Юг». При этом мы договорились в несколько раз увеличить объемы грузоперевозок между портами Актау и Туркменбаши. Стоит отметить, что за последние три года перевалка грузов по этому направлению выросла на 50%, — добавил Мурат Нуртлеу. 

    Министр иностранных дел РК подчеркнул, что стыковка автомобильных дорог не только способствует экономикам приграничных регионов, но и значительно увеличивает общие грузоперевозки. 

     

    Теги:
    Морской порт Каспийское море Грузоперевозки Транспорт Тюркский мир МИД РК Экономика Внешняя политика Казахстана Центральная Азия Туркменистан Интеграция и партнерство
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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