Казахстан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере космических спутниковых систем

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – По приглашению компании Turkish Aerospace представители предприятий Казкосмоса ознакомились с производственными мощностями компании, посетив сборочно-испытательный комплекс и конструкторское бюро космической техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, компания Turkish Aerospace самостоятельно спроектировала и создала космический аппарат тяжелого класса TurkSat-6A. Во время посещения сборочно-испытательного комплекса казахстанской делегации были продемонстрированы сам космический аппарат и его инженерные модели, представлена возможность посмотреть работу конструкторского бюро.

«Учитывая то, что на сегодняшний день основной платформой для построения телекоммуникационных спутников компании Turkish Aerospace и ее дочернего предприятия GSatCom является платформа SmallGeo, возможно рассматривать применение данного продукта в целях создания космической системы связи «KazSat-3R»», - поделился перспективными планами заместитель правления АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Василий Леонов.

Во время встречи турецкие и казахстанские специалисты обсудили планы по проекту создания совместного спутника связи в интересах стран Центральной Азии и Организации Тюркских Государств.

Компания Turkish Aerospace выразила готовность поддержать возможность реализации такого совместного проекта, выступить технологической площадкой и принять участие не только в создании космической системы, но и в трансферте технологий для Республики Казахстан, а также повышении квалификации казахстанских специалистов аэрокосмической отрасли.

«У нас много схожего в истории создания спутниковых систем, технологических возможностях, поэтому опыт в разработке и производстве космической техники наших турецких коллег очень важен для нас. Мы за долгосрочное стратегическое сотрудничество в части совместной разработки и создания космических систем, обмена технологиями и повышения квалификации специалистов в сфере космических систем на базе турецких и казахстанских компаний», - отметил председатель правления АО (РЦКС) Малик Жуйриктаев.

Стороны готовят меморандум, в соответствии с которым проработают возможности использования технических решений Turkish Aerospace при реализации перспективных проектов систем спутниковой связи в интересах Республики Казахстан, при непосредственном задействовании производственных мощностей обеих сторон.

Документ планируется подписать на международном форуме о цифровых технологиях, бизнесе и IT «Digital Bridge -2022», который состоится в казахстанской столице в конце сентября.