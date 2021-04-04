Казахстан и Турция снимут совместный исторический сериал

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Турция намерены снять совместный исторический сериал. Стороны готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и созданию уникального телепродукта. Известно, что к работе уже приступили известные турецкие продюсеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Реализацией проекта займутся ведущие казахстанские и турецкие телеканалы. Известный турецкий продюсер Эмре Конюк готов принять участие в совместной работе над созданием теленовелл о Казахстане. Министр информации и общественного развития Аида Балаева, находясь с рабочим визитом в Турции, посетила в Стамбуле телерадиокорпорацию TRT, где ознакомилась с особенностями производства медиапродукта.

- В наших планах начать работу над историческим сериалом «Алып-Арслан», состоящий из 6 серий. Поля сражений для этого фильма решено снимать в казахстанских степях. На встрече мы подробно обсудили эту идею с министром. Мы также предложили снять фильм о Коркыт Ата. О нём должен знать весь мир, - говорит продюсер Эмре Конук.

В ведении киностудии около 50 гектаров земли - 12 из них покрыты лесом, а на остальной части расположены специальные павильоны для съёмок. Сейчас здесь работают над созданием сразу нескольких исторических телесериалов. Так, на площадке можно встретить казахстанских каскадеров и даже услышать игру на домбре. Казахский национальный музыкальный инструмент всё чаще звучит в турецких фильмах.

- Год назад мы начали строить площадку для международной киностудии TRT. Сегодня мы осмотрели её вместе с казахстанской делегацией. Мы уже работаем с казахстанскими каскадерами из команды «Номад» и этно-фольклорным ансамблем «Хассак». У нас одинаковая история. Поэтому мы давно мечтаем о том, чтобы реализовать совместный проект, - Яхия Тайип Айдениз, директор съёмочного павильона TRT.

Турцию называют вторым производителем телесериалов в мире. В 2018 году стоимость медиапродукцци составила пол миллиарда долларов. Только сериал «Великолепный Век» посмотрело более 700 миллионов зрителей. Но продюсеры намерена удвоить эту цифру. Эксперты подсчитали, прибыль турецкой киноиндустрии достигнет миллиарда долларов уже к 2023 году.