Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Мая 2021, 19:10
Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В Анкаре подписан план и определены перспективы военного сотрудничества между Казахстаном и Турцией на текущий год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Подписанию плана предшествовали штабные переговоры между оборонными ведомствами двух стран. Казахстанскую сторону возглавил начальник Департамента международного сотрудничества Министерства обороны полковник Олжас Хусаинов.

Документ включает 17 мероприятий в области вопросов региональной безопасности, подготовки подразделений специального назначения, проведение совместных учений. Предусмотрен обмен опытом по тактике применения разведывательных и ударных беспилотных средств.

В рамках переговоров рассмотрено взаимодействие в области военного образования и науки, согласован план обучения военнослужащих в 2022-2023 учебном году.


Армия   Турция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске