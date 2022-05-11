Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстан и Турция планируют сотрудничать в сфере подготовки кадров и военной науки
11 Мая 2022 12:41

Казахстан и Турция планируют сотрудничать в сфере подготовки кадров и военной науки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное оборонное сотрудничество осуществляется со всеми государствами. Об этом заявил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов, комментируя встречу министров обороны Казахстана и Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одно из направлений Минобороны - проведение международного сотрудничества с другими государствами. Министр обороны в составе делегации осуществляет визит в Турецкую Республику. Подписан ряд документов. В том числе и по истории изучения, музеям, по подготовке кадров, развитию военной науки», - прокомментировал Султан Камалетдинов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Он ответил на вопрос, может ли турецкая сторона прийти на помощь в нашу страну в случае каких-либо военных действий.

«Мы со всеми государствами определили демаркацию госграниц, претензий никаких нет. Вероятность дестабилизации имеется. В основном это внутри. Но, вместе с тем, мы должны отметить, что международное сотрудничество осуществляется со всеми государствами, не только с Турцией, или то, что сегодня мы рассматривали - с Кыргызстаном. А со всеми государствами, в том числе и с теми, которые не граничат с Казахстаном. Мы можем просить у всех помощи. Это нормальная практика», - заявил замминистра обороны.

Ранее сообщалось, что в рамках визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Турцию министры обороны двух стран встретились в Анкаре. Стороны обсудили пути углубления оборонного сотрудничества двух братских государств, а также вопросы региональной безопасности.

В ходе пленарного заседания Мажилис ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия.

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Президент РК: Абсолютно уверен в том, что казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Турции
Крупные инвестиционные проекты презентовали Президенту РК в Турции
В казармах осуществляется видеонаблюдение - Минобороны об отношениях солдат в армии
Казахстан окажет военно-техническую помощь Кыргызстану
Опубликован видеообзор первого дня государственного визита Президента РК в Турцию
Казахстан выиграл второй бой женского чемпионата мира 2022 по боксу в Стамбуле
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ
Популярное
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Аким Тараза навестил 96-летнего ветерана-фронтовика
Больше месячной нормы осадков выпало за сутки в Атырау
Уникальные военные экспонаты хранятся в центральном государственном музее РК
Сенаторы встретились с жителями города Конаева
Министр здравоохранения обсудила с турецкой фармкомпанией совместные проекты в РК
Узбекская гимнастка готовится к своей девятой Олимпиаде
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 мая
Глава государства посетил мавзолей Ататюрка
Вертолет привлечен к поискам пропавшего человека в Атырауской области
Подъем уровня воды в реках Туркестанской и Жамбылской областей ожидается 10 и 11 мая
Теннисист Денис Евсеев удачно стартовал на домашнем турнире в Шымкенте
Выражаю поддержку проводимым масштабным реформам в Казахстане – Президент Эрдоган
Робота-медика и беспилотный автомобиль создали победители олимпиады в Караганде
Архив