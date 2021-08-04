Казахстан и Турция обсудили новое направление оборонного сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы сотрудничества в области радиационной, химической и биологической защиты обсудили представители оборонных ведомств Республики Казахстан и Турецкой Республики на видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

От казахстанской стороны в переговорах принял участие начальник Департамента войск радиационной, химической и биологической защиты и экологической безопасности Генерального штаба подполковник Ержан Кулмагамбетов.

– На сегодняшний день данное направление имеет высокую актуальность для наших государств, и организация сотрудничества в этой области, по нашему мнению, благоприятно скажется на состоянии обороноспособности наших стран, – отметил он.

По словам подполковника Ержана Кулмагамбетова, основным приоритетом сегодня является развитие и модернизация системы радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Казахстана в целях повышения готовности войск к выполнению задач как в военное, так и в мирное время.

Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия, касающиеся подготовки специалистов, процесса боевой подготовки и технического оснащения подразделений.

Радиационная, химическая и биологическая защита – это новое направление сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Турции, необходимость развития которого диктует современность. Востребованность войск РХБЗ показала пандемия коронавирусной инфекции, когда военнослужащие выполняли задачи по дезинфекции социально значимых объектов.