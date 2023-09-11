АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Турция намерены увеличить перевозку грузов через Транскаспийский международный транспортный коридор. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства РК Мурат Нуртлеу по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, геополитическая и геоэкономическая ситуация в мире сложна. В этой связи мы обратили внимание на дальнейшее расширение возможностей в транспортно-транзитной сфере. В частности, мы пришли к выводу, что необходимо увеличить перевозки за счет полного использования потенциала Транскаспийского международного транспортного коридора», - сказал Мурат Нуртлеу.

Кроме того, как заявил министр, в качестве диверсификации транзитных маршрутов была подчеркнута возможность использования турецкой стороной железной дороги Казахстан-Туркменистан – Иран - Турция.

Ранее сообщалось, что Турецкая Республика является четвертым по величине торговым партнером Казахстана. В прошлом году товарооборот достиг 6,3 млрд долларов США, а за семь месяцев текущего года этот показатель составил 3,6 млрд долларов США.