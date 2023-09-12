Казахстан и Турция намерены довести товарооборот до 10 млрд долларов США
«В 2022 году наш товарооборот увеличился примерно на 60% по сравнению с предыдущим годом. В этом году этот показатель продолжает расти. Поставленная цель довести двусторонний товарооборот до 10 млрд долларов США», - сказал Хакан Фидан.
Он также заявил, что Турция является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.
«Мы являемся одним из крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане с общим объемом инвестиций в более 5 млрд долларов США. Со своей стороны мы хотим видеть больше казахстанских предпринимателей в нашей стране. Мы работаем над углублением нашего сотрудничества в энергетической сфере в условиях нашего интереса и единой стратегии. Устранив барьеры для пути транспортной торговли, мы сможем реализовать наш потенциал в этом секторе. Роль Транскаспийского центрального коридора Восток-Запад возрастает с каждый днем», - добавил Хакан Фидан.
Ранее сообщалось, что Турецкая Республика является четвертым по величине торговым партнером Казахстана. В прошлом году товарооборот достиг 6,3 млрд долларов США.