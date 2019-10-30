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Казахстан и Турция будут сотрудничать в военной области

30 Октября 2019 11:37
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Казахстан и Турция будут сотрудничать в военной области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил проект Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Соглашение подписано в городе Анкара 13 сентября 2018 года. Турецкая Республика является значимым и одним из основных стратегических партнеров Республики Казахстан, и занимает особое место во внешней политике нашего государства. До настоящего времени сотрудничество в военной области между двумя государствами осуществляется на основе Соглашения о сотрудничестве в области военного образования от 8 августа 1993 года, а также Соглашения о сотрудничестве в области военной науки, техники и образования от 23 февраля 1994 года. В связи с несоответствием некоторых положений указанных международных договоров действующему законодательству двух государств и отсутствием в них норм по финансовому обеспечению проведения мероприятий, было принято решение заключить новое Соглашение в области военного сотрудничества»,– сказал заместитель министр обороны РК Тимур Дандыбаев, представляя законопроект.

По его словам, целью рассматриваемого Соглашения является дальнейшее развитие военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между двумя государствами. Соглашение предусматривает сферы сотрудничества, включая военную подготовку и обучение, проведение совместных учений, картографию, гидрографию, топогеодезическое обеспечение, транзит военного имущества через воздушное пространство, оказание медицинской помощи, юрисдикцию, а также другие вопросы, которые ранее не были охвачены. Мероприятия по реализации данного Соглашения будут осуществляться в соответствии с годовым планом сотрудничества, совместно разработанным сторонами. Реализация Соглашения обеспечит расширение возможностей Казахстана в военной сфере и положительно отразится на развитии военного сотрудничества между двумя государствами.

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Ключевые слова: Мажилис, Армия, Турция,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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