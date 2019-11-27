Казахстан и Татарстан планируют довести товарооборот до 1 млрд долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин рассказал о планах по увеличению товарооборота между Казахстаном и Татарстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Личностные связи Нурсултана Абишевича Назарбаева и нашего руководства в лице первого Президента Татарстана Шаймиева – это залог доверия, а значит, уверенный взгляд на будущее. Мы довели объем товарооборота между Татарстаном и Казахстаном благодаря совместным заинтересованным усилиям до более чем 700 млн долларов США. Мы вчера в Правительстве обсуждали с Премьер-Министром, с представителями обеих палат Парламента и ставим задачу довести товарооборот до 1 млрд долларов, для этого есть все возможности. В ближайшие 2-3 года», - сказал в кулуарах отеля «Hilton» Фарид Мухаметшин перед международной парламентской конференции «Институт президентства: казахстанская модель», приуроченной ко Дню Первого Президента РК.

Он рассказал, за счет чего именно планируется увеличить товарооборот.

«Вы знаете, что представители ваших предприятий сегодня активно сотрудничают по вопросам нефтепереработки, Камазам. Мы пошли дальше: не просто продавать Камазы в Казахстан (а это было пожелание казахстанской стороны), чтобы построить здесь новые заводы по производству комплектующих для производства Камазов, которые в мире продаются успешно. Это более глубокая интеграция, это не просто купля-продажа, это сервисное обслуживание автомобилей, это производство деталей, без которых Камаз не выйдет. Это будет производиться в Казахстане», - заявил спикер.

Кроме того, будут развиваться и другие направления.

«Много новых направлений, мы обсуждали нефтехимию, фармацефтику, и ряд других направлений, по которым нужно более тесно сотрудничать с таким надежным партнером, как казахстанский бизнес. Мы вместе с китайской и российской стороной заинтересованы в том, чтобы быстрее построить тот Шелковый путь, ту дорогу жизни, по которой будет идти пассажиропоток и грузопоток через Россию в Европу. Казахстанская сторона свою часть работы успешно сделала, мы тоже закончили трассировку по территории Татарстана и насыпаем полотно. Думаю, в ближайшие годы этот исторический Шелковый путь заработает и принесет еще много в экономику наших стран», - добавил он.