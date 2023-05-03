Казахстан и Таджикистан создадут совместное предприятие по развитию торговли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По предварительному анализу, наши предприятия смогут нарастить дополнительный объем несырьевого экспорта в Таджикистан на сумму более 170 млн долларов США. Об этом заявил председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году в ходе торговой миссии мы подписали пять экспортных соглашений на сумму более 80 млн долларов США, в прошлом году уже подписали шесть документов на сумму 100 млн долларов США, в этом году мы также проведем торговую миссию, где у нас целевым индикатором стоит 120 млн долларов США», - сказал Аян Еренов, выступая на казахстанско-таджикском бизнес-форуме.

Он подчеркнул, что Таджикистан, являясь страной с динамично развивающейся экономикой, имеет большие перспективы развития сотрудничества с Казахстаном, особенно в нефтехимической и фармацевтической отрасли.

«По предварительному анализу, наши предприятия смогут нарастить дополнительный объем несырьевого экспорта в Таджикистан на сумму более 170 млн долларов США. То, что нам вице-премьеры подсказывают сумму в два млрд долларов, я думаю, что мы ее достигнем в течение ближайших двух лет. От реализации отдельных проектов, мы уже перешли к системному партнерству в экономике. Этому свидетельствуют подписанные сегодня соглашения на сумму более одного млрд долларов США. Мы подписали концепцию с нашими коллегами об учреждении совместного предприятия в Таджикистане. Данное предприятие будет оказывать содействие бизнесменам двух сторон в развитии взаимной торговли, а также в развитии торговли с третьими странами», - резюмировал Аян Еренов.

Ранее сообщалось, что на $1 млрд 300 млн подписали контракты бизнесмены Казахстана и Таджикистана.