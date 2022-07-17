Казахстан и США сотрудничают в вопросах минимизации высокообогащенного урана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве энергетики РК состоялась встреча с представителями Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики США по вопросам конверсии исследовательских реакторов с высокообогащенного уранового топлива на низкообогащенное урановое топливо и утилизации высокообогащенного урана в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Участники отметили успешное сотрудничество в укреплении режима нераспространения ядерного оружия, результатом которого стала конверсия исследовательского реактора ИВГ.1М, находящегося в ведении РГП «Национальный ядерный центр РК». Ввод в эксплуатацию реактора ИВГ.1М с низкообогащенным урановым топливом запланирован на 2023 год после завершения этапов физического и энергетического пусков.