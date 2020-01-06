Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и США подписали соглашение о воздушном сообщении, устанавливающее правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между странами. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручений Елбасы и Президента Республики Казахстан подписано Соглашение о воздушном сообщении между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки. Со стороны Правительства Республики Казахстан Соглашение подписано министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбутом Атамкуловым, со стороны Правительства Соединенных Штатов Америки - Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Уильямом Х. Мозером», - сообщили в КГА.

Как проинформировали в ведомстве, соглашение является первым для Республики Казахстан, предусматривающим принципы «открытого неба» в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по дальнейшей либерализации воздушного транспорта.

«Это предоставляет большие возможности для перевозчиков, планирующих выполнять полеты между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки, в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, в том числе с «пятой степенью» свободы воздуха», - отмечается в сообщении.

Соглашение установит правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами, а также будет способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки.

Открытие прямых рейсов между двумя странами будет способствовать развитию политических, экономических, культурных взаимоотношений и туризма, а также повышению транспортной доступности Международного финансового центра «Астана».