Казахстан и США подписали меморандум по сохранению культурного наследия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта РК и Комиссия Соединенных Штатов Америки по сохранению наследия Америки за рубежом подписали меморандум о взаимопонимании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства

В рамках своего визита в Казахстан с целью принять участие в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий председатель Комиссии США по сохранению наследия Америки за рубежом Пол Пакер встретился с министром культуры и спорта Республики Казахстан.

В ходе встречи стороны выразили намерения развивать двухстороннее сотрудничество в области сохранения культурного наследия. По итогам встречи стороны подписали Меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Комиссии Соединенных Штатов Америки по сохранению наследия Америки за рубежом по охране и сохранению определенных культурных ценностей.

Как отметили в министерстве, меморандум будет служить основой для сотрудничества в данной отрасли и укрепит культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами. Кроме того, заключение такого договора позволит продвигать культурные и исторические проекты Казахстана в США и усилит международный авторитет Казахстана как страны межнационального согласия и мира.