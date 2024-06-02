Казахстан и США обсудили вопросы стратегического партнерства

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин и помощник Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу провели шестое заседание Комиссии по расширенному стратегическому партнерству между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия с участием представителей государственных органов и ведомств двух стран стороны подвели итоги совместной работы за прошедший период, сверив часы по текущим вопросам двусторонней и региональной повестки, а также наметили дальнейшие планы по развитию и углублению расширенного стратегического партнерства, акцентируя особое внимание на аспектах политического и экономического сотрудничества, а также человеческого измерения.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Участники обсудили итоги прошедшего в марте т.г. визита Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел РК М.Нуртлеу в США и его встречи с Госсекретарем Э.Блинкеном.

А.Рахметуллин подчеркнул корреляцию политических и демократических преобразований, заявленных Президентом РК К.Токаевым, с основными вопросами двусторонней повестки, а также важность развития инфраструктурных проектов и транспортных маршрутов, являющихся одними из основных элементов двустороннего торгово-экономического взаимодействия. В ходе переговоров стороны также обсудили сотрудничество в области энергетики и критических минералов.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Американская сторона, в свою очередь, высоко отметила устойчивый прогресс двустороннего партнерства, уделяя особое внимание проектам, запущенным по итогам Саммита глав государств «С5+1» в сентябре прошлого года.

В заключение заседания Комиссии стороны подтвердили свою готовность к дальнейшей реализации достигнутых договоренностей на взаимовыгодной основе.

В рамках визита казахстанской делегации также состоялись отдельные встречи в Администрации США, с руководством Госдепартамента, Офисом Торгового представителя и других заинтересованных ведомств США. Кроме того, проведен Круглый стол с представителями американского гражданского общества, в ходе которого казахстанская сторона проинформировала о нововведениях в национальном законодательстве по вопросам защиты прав человека в стране.

Стороны договорились провести очередное заседание Казахстанско-американской Комиссии по расширенному стратегическому партнерству в 2025 году в г. Астана.