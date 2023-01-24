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    Казахстан и США обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности

    24 Января 2023, 09:00

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержан Казыхан провел встречу с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

    В ходе встречи Соединенные Штаты и Казахстан подтвердили приверженность поддержке принципов Устава ООН, включая суверенитет и территориальную целостность всех государств.

    Стороны также обсудили стратегическое партнерство между странами и сотрудничество по ключевым двусторонним и региональным вопросам, таким как энергетическая безопасность. Американская сторона отметила, что США поддерживают усилия Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по улучшению прозрачности и подотчетности государственного управления в Казахстане.

    Завтра представители казахстанской и американской делегаций проведут второе заседание Комиссии по правам человека и демократическим реформам.

    Первая встреча состоялась в апреле 2022 года в Астане. Стороны обсудили широкий круг вопросов по развитию гражданского общества, религиозных свобод, укреплению судебной системы и проведению политических реформ в Казахстане.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Внешняя политика Казахстана США Сотрудничество Политика
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