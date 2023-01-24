Казахстан и США обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержан Казыхан провел встречу с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В ходе встречи Соединенные Штаты и Казахстан подтвердили приверженность поддержке принципов Устава ООН, включая суверенитет и территориальную целостность всех государств.

Стороны также обсудили стратегическое партнерство между странами и сотрудничество по ключевым двусторонним и региональным вопросам, таким как энергетическая безопасность. Американская сторона отметила, что США поддерживают усилия Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по улучшению прозрачности и подотчетности государственного управления в Казахстане.

Завтра представители казахстанской и американской делегаций проведут второе заседание Комиссии по правам человека и демократическим реформам.

Первая встреча состоялась в апреле 2022 года в Астане. Стороны обсудили широкий круг вопросов по развитию гражданского общества, религиозных свобод, укреплению судебной системы и проведению политических реформ в Казахстане.



