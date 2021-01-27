Казахстан и США договорились о работе по конверсии исследовательского реактора Национального ядерного центра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и США договорились о совместных работах по конверсии исследовательского реактора Национального ядерного центра республики (НЯЦ) в рамках Глобальной инициативы по снижению ядерной угрозы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

Договоренности были достигнуты по итогам 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, в ходе которого министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев и заместитель Минэнерго США – администратор Национальной администрации по ядерной безопасности Лиза Э.Гордон-Хагерти подписали соответствующее совместно заявление.

Как поясняется, главная цель проекта по конверсии исследовательских реакторов заключается в снижении обогащения топлива в исследовательских реакторах НЯЦ до уровня ниже 20% в соответствии с требованиями МАГАТЭ. Также необходимо переработать или утилизировать отработавшее высокообогащенное урановое топливо (ВОУ) этих реакторов.

«На одном из казахстанских реакторов ВВР-К на базе Института ядерной физики уже завершены работы по конверсии, реактор с 2016 года работает на топливе низкого обогащения, на исследовательских реакторах НЯЦ данная работа весьма успешно ведется в настоящее время», - отметил генеральный директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков.

Он напомнил, что в 2010 году согласно взятым международным обязательствам в области нераспространения ядерного оружия Казахстан начал работы по конверсии на низкообогащенное урановое топливо исследовательских реакторов ИВГ.1М и ИГР Национального ядерного центра.

Упомянутые реакторы являются ключевым элементом экспериментальной базы НЯЦ, исследования на них проводятся совместно с ведущими организациями данной отрасли, в том числе Агентство по атомной энергии (JAEA) и Marubeni Corp. (Япония), Комиссариат по атомной энергии (CEA) и ITER Council (Франция), АО «НИКИЭТ» и ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» (Россия), Национальные лаборатории Аргонн и Айдахо (США).

«Конверсию реакторов можно условно разделить на несколько этапов: расчетно-аналитическое обоснование возможности проведения конверсии, экспериментальная проверка расчетов с использованием экспериментального НОУ топлива, изготовление штатного НОУ топлива, ввод в эксплуатацию реакторов с новым топливом, утилизация отработавшего ВОУ топлива реакторов», - сказал Э.Батырбеков.

На сегодняшний день Казахстан завершил этап экспериментальной проверки пригодности выбранной композиции НОУ топлива и намерен приступить к работам по подготовке к приемке штатного НОУ топлива и его загрузке в реактор ИВГ.1М.

«Топливо будет поставлено из России. И уже в 2021-2022 годы, при успешной реализации запланированных работ, будут произведены физический и энергетический пуски реактора», - заявил он.

Конверсия другого реактора – ИГР – оказалась потенциально более проблемной и сложной в связи с чем специалисты ядерного центра проводят дополнительные расчетно-теоретические исследования выявления приемлемого решения проблемы.

«Необходимо отметить значительный прогресс в деле конверсии исследовательских ядерных реакторов НЯЦ. Усилия всех участников процесса уверенно продвигают эту важную международную задачу к достижению положительного конечного результата – началу эксплуатации обновленных реакторов с НОУ топливом. После завершения этих работ по конверсии в Казахстане не останется исследовательских реакторов, работающих на высокообогащенном уране», - заверил Э.Батырбеков.

Он добавил, что с 2023 года планируется начать штатную эксплуатацию модернизированного реактора ИВГ.1М. После успешной конверсии все отработавшее высокообогащенное урановое топливо этого реактора будет вывезено в Россию для последующей переработки.