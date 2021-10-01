Казахстан и Сингапур будут сотрудничать в развитии нового города в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Международном финансовом центре «Астана» Премьер-Министр РК Аскар Мамин ознакомился с обновленным мастер-планом развития нового города в Алматинской области – G4 City, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Мегаполис будет расположен вдоль трассы Алматы-Капшагай и состоять из четырех районов: Gate District – деловой и финансовый центр, Golden District – образовательный и медицинский хаб, Growing District – промышленный и логистический хаб, Green District – туризм и развлечения. G4 City будет придан статус специальной экономической зоны. Планируется строительство международного аэропорта и открытие прямого авиасообщения с Сингапуром. Как ожидается, G4 City станет новым экономическим хабом Центральной Азии и придаст серьезный импульс дальнейшему росту иностранных инвестиций в экономику Казахстана. К 2050 году на территории мегаполиса будет проживать 2,2 млн человек, обеспечено более 1 млн рабочих мест. К настоящему времени в Gate District подведены магистральные инженерные сети, идет строительство жилого района «Коянкус», в течение 3,5 лет планируется построить не менее 300 тыс. кв. м жилья.

Девелопмент G4 City будет осуществлять сингапурская государственная компания «Surbana Jurong Group». Это одна из крупнейших в Азии корпораций по вопросам развития городов и инфраструктуры. Принадлежит суверенному фонду Сингапура Temasek Holdings, насчитывает 16 тыс. сотрудников, осуществляет деятельность в 40 странах мира. Компания выполнила девелопмент более 1 млн квартир в Сингапуре, разработала генеральные планы в 30 странах, спроектировала свыше 100 индустриальных парков.

По итогам презентации между казахстанской компанией АО «Caspian Group» и «Surbana Jurong Group» подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве в реализации проекта G4 City.