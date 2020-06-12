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Казахстан и Швеция обсудили роль национальных парламентов в продвижении сотрудничества

12 Июня 2020 21:29
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Казахстан и Швеция обсудили роль национальных парламентов в продвижении сотрудничества

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - В формате видеосвязи состоялась встреча Посла Казахстана Кайрата Абдрахманова со Спикером Риксдага (Парламента) Швеции Андреасом Норленом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

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К.Абдрахманов поздравил Спикера Риксдага с состоявшимся недавно Национальным днем и пожелал шведскому народу дальнейшего прогресса и процветания. Шведский политик, поблагодарив казахстанского дипломата за теплые пожелания, передал слова благодарности Председателю Мажилиса Парламента РК Нурлану Нигматулину за поступившее от его имени поздравительное послание.

В продолжение беседы собеседники с удовлетворением отметили успешный ход развития казахстанско-шведских отношений, указав при этом на большой нереализованный потенциал для сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В вопросах политического взаимодействия, стороны констатировали совпадающие во многом подходы двух стран, о чем свидетельствует тесное взаимодействие в рамках непостоянного членства РК и Швеции в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 гг., а также взаимное продвижение Стокгольмской инициативы.

Особый интерес официального Стокгольма вызван к ходу демократических преобразований в Казахстане. Посол Казахстана проинформировал А. Норлена о ходе реализации инициированных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым политических реформ, нацеленных на укрепление институтов демократии и гражданского общества. Данный интерес Стокгольма связан и с предстоящим в 2021г. председательством Швеции в ОБСЕ. Казахстанской стороной были даны подробные разъяснения относительно усилий государства в контексте взаимодействия с гражданским обществом в процессе рассмотрения проекта Закона о мирных собраний.


Итоги беседы казахстанского дипломата с руководителем высшего законодательного органа Швеции подтвердили важную роль национальных парламентов в продвижении взаимовыгодного сотрудничества между Нур-Султаном и Стокгольмом, твердое намерение сторон активно углублять двусторонние связи, в том числе в развитии торговли и инвестиции, а также поддержке демократических процессов.


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