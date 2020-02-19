Казахстан и Сербия укрепляют сотрудничество в сфере образования
БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Сербии Габит Сыздыкбеков встретился с министром образования, науки и технологического развития Республики Сербия Младеном Сарцевичем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
В ходе встречи были обсуждены вопросы активизации сотрудничества Казахстана и Сербии в сфере высшего образования, науки и цифровизации.
В частности, стороны достигли конкретных договоренностей по подписанию Соглашения о сотрудничестве между министерствами двух стран и укреплению отношений между вузами.
В свою очередь, М. Сарцевич пригласил министра образования и науки Казахстана Асхата Аймагамбетова посетить Сербию с визитом для обмена опытом по интересующим направлениям. В ближайшее время соответствующее приглашение будет направлено по дипломатическим каналам.
- 14 новых школ построят в Жамбылской области
- Аскар Жумагалиев призывал молодежь обучаться на IT-специальности
- Насколько безопасны школы Алматы, обсудила общественность города
- Бесплатно будут кормить младшеклассников в карагандинских школах
- Туркестанские школьники в тройке лучших в стране по результатам научных проектов
- В школах надо возобновить трудовое обучение – депутат
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана