+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -5 °С
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан и Сербия укрепляют сотрудничество в сфере образования

19 Февраля 2020 19:45
Поделиться:
Казахстан и Сербия укрепляют сотрудничество в сфере образования

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Сербии Габит Сыздыкбеков встретился с министром образования, науки и технологического развития Республики Сербия Младеном Сарцевичем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Новости по теме
Туркестанские школьники в тройке лучших в стране по результатам научных проектов
В школах надо возобновить трудовое обучение – депутат Сколько школ построят и отремонтируют в Атырауской области Дворец школьников будет реконструирован в Алматы

В ходе встречи были обсуждены вопросы активизации сотрудничества Казахстана и Сербии в сфере высшего образования, науки и цифровизации.

В частности, стороны достигли конкретных договоренностей по подписанию Соглашения о сотрудничестве между министерствами двух стран и укреплению отношений между вузами.

В свою очередь, М. Сарцевич пригласил министра образования и науки Казахстана Асхата Аймагамбетова посетить Сербию с визитом для обмена опытом по интересующим направлениям. В ближайшее время соответствующее приглашение будет направлено по дипломатическим каналам.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Образование, Евросоюз,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив