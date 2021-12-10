Казахстан и Сербия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 декабря 2021 года Казахстан и Сербия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. За прошедшие четверть века казахстанско-сербские отношения успешно развивались в духе дружбы, доверия и взаимного уважения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Казахстан и Сербия подтверждают совместное намерение активизировать политический диалог и придать новый стимул двусторонним отношениям.

Сформирована прочная основа двусторонней договорно-правовой базы. Совместными усилиями планомерно выстраивались и укреплялись экономические связи, налаживалось взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

Этому, во многом, способствовали официальные визиты на высшем и высоком уровнях, а также на уровне депутатов парламентов и членов правительств.

В 2011 году открыто Посольство Республики Сербия в Нур-Султане. Посольство Республики Казахстан в Республике Сербия было открыто в 2019 году, что позволило и далее укреплять тесные отношения между Казахстаном и Сербией.

Двустороннее сотрудничество осуществляется в рамках таких механизмов, как парламентские группы дружбы и сотрудничества, межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и Деловой совет «Казахстан – Сербия».

Созданы благоприятные условия для обеспечения взаимного доступа товаров на рынки двух стран в рамках Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Республикой Сербия, которое вступило в силу 10 июля 2021 года.

Обе стороны стремятся к наращиванию и углублению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Усилия направлены на расширение товарной структуры взаимной торговли и повышение доли продукции высокой степени переработки. Приоритетное внимание уделяется сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, информационных технологий, строительства и туризма.

Казахстан и Сербия заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере образования, науки и культуры, расширении практики студенческого обмена и совместных научных исследований на базе ведущих научных заведений, проведения гастролей творческих коллективов двух стран.

Нур-Султан и Белград успешно взаимодействуют в рамках международных организаций, таких как, ООН, ОБСЕ и ряде других.

Совместные усилия в данной сфере направлены на оказание содействия в соблюдении международного права и сотрудничестве между странами на международной арене, способствующих миру, безопасности и защите всего человечества.

Стремления обеих стран направлены на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и расширение дружественного, взаимовыгодного сотрудничества.