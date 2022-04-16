Казахстан и Сербия намерены активизировать деятельность совместной межправкомиссии
В ходе переговоров собеседники подтвердили дружественный характер отношений между двумя странами и обсудили текущее состояние двустороннего экономического сотрудничества.
Посол Казахстана проинформировал министра о программе политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, направленных на построение «Нового Казахстана». Особое внимание было уделено вопросу проведения в текущем году 3-го заседания МПК в Белграде.
По мнению сторон, актуальные вопросы, такие как обеспечение роста взаимной торговли, активизация инвестиционного сотрудничества, открытие прямого авиасообщения, реализация совместных проектов в приоритетных сферах взаимодействия (сельское хозяйство, IT-сектор, логистика и строительство и др.) , требуют скорейшего обсуждения для выработки решений и принятия согласованных мер.