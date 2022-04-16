Казахстан и Сербия намерены активизировать деятельность совместной межправкомиссии

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ – В Правительстве Сербии состоялась встреча посла Казахстана Мади Атамкулова с министром по вопросам инноваций и технологического развития Республики Сербия Ненадом Поповичем, являющимся сопредседателем Межправительственной казахстанско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе переговоров собеседники подтвердили дружественный характер отношений между двумя странами и обсудили текущее состояние двустороннего экономического сотрудничества.

Посол Казахстана проинформировал министра о программе политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, направленных на построение «Нового Казахстана». Особое внимание было уделено вопросу проведения в текущем году 3-го заседания МПК в Белграде.

По мнению сторон, актуальные вопросы, такие как обеспечение роста взаимной торговли, активизация инвестиционного сотрудничества, открытие прямого авиасообщения, реализация совместных проектов в приоритетных сферах взаимодействия (сельское хозяйство, IT-сектор, логистика и строительство и др.) , требуют скорейшего обсуждения для выработки решений и принятия согласованных мер.