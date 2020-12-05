Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Казахстан и Саудовская Аравия подпишут соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций

Автор:  
Серик Сабеков
5 Декабря 2020, 15:10
Казахстан и Саудовская Аравия подпишут соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Саудовская Аравия подпишут соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «KAZAKH INVEST».

«О необходимости ускорения подписания данного соглашения сообщил глава торгово-промышленной палаты провинции Аль-Кассим Мухаммад Абдулкарим аль-Ханайя в ходе вебинара «Бизнес и инвестиционные возможности между Казахстаном и Саудовской Аравией», - сообщили в пресс-службе.

В мероприятии приняли участие Посол РК в КСА Б.Арын, руководство и члены ТПП Джидды и Аль-Кассима, представители Международного финансового центра «Астана», а также казахстанских национальных компаний KAZAKH INVEST, Kazakh Tourism, QazTrade и.

photo


Со стороны КСА участие приняли 20 компаний, в том числе SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company), Саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания, принадлежащая Фонду государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия и т.д.

В своей приветственной речи Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Саудовская Аравия Берик Арын призвал саудовских бизнесменов внести свой вклад в укрепление уз дружбы и сотрудничества между двумя странами путем более активного участия в реализации совместных проектов и расширения контактов с казахстанскими партнерами и т.д.

photo


Заместитель директора департамента проектов АО «НК «KAZAKH INVEST» Сауле Сабыр рассказала о проводимой Правительством РК политике по созданию благоприятного инвестиционного климата, предоставлению гарантий и преференций для иностранных инвесторов в агропромышленной отрасли, мерах государственной поддержки и об инвестиционных проектах.

«Казахстан является привлекательной экономикой для инвестиций. Основными причинами, среди прочих, являются стратегически важное местоположение, благоприятная среда для ведения бизнеса, защита прав инвесторов и наши инвестиционные стимулы. Система государственной поддержки инвесторов является многоуровневой и включает в себя различные отраслевые льготы, а также инвестиционный контракт, в рамках которого инвест-проекты освобождаются от уплаты корпоративного подоходного и земельного налогов, а также налога на имущество», - отметила Сауле Сабыр.

photo


Наряду с этим, казахстанские представители презентовали перспективные инвестиционные проекты в области туризма и легкой промышленности. Была презентована деятельность МФЦА по развитию исламского финансирования и созданию удобной экосистемы в Казахстане для зарубежных инвесторов. Кроме того, бизнесмены из Саудовской Аравии были также ознакомлены с номенклатурой казахстанской экспортной продукции.

Глава торгово-промышленной палаты провинции Аль-Кассим Мухаммад Абдулкарим аль-Ханайя в свою очередь поблагодарил за организацию продуктивного диалога и детальной презентации всех преимуществ реализации инвестиционных проектов и ведения бизнеса в РК, а также отметил необходимость достижения прогресса и завершении подписания между двумя странами Соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций, что по его словам придаст мощный импульс саудовским инвестициям в Казахстан.

Организаторами мероприятия выступили АО НК «KAZAKH INVEST» совместно с Посольством РК в Саудовской Аравии, Торгово-промышленными палатами Джидды и провинции Аль-Кассим.

photo

photo

photo


Инвестпроекты   Экономика   Ближний Восток  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной