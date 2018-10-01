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Казахстан и Россия внесли изменения в соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Москве на международном форуме «Российская энергетическая неделя - 2018» министр энергетики РК Канат Бозумбаев и министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подписали межправительственный протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года, сообщила пресс-служба Минэнерго РК.
Вносимые изменения позволят регулировать ввоз нефтепродуктов из России в Казахстан и экспорт нефтепродуктов с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза на межведомственном уровне (на уровне энергетических ведомств двух стран).
Таким образом, Казахстан сможет оперативнее принимать решения по открытию/закрытию экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса внутреннего рынка ГСМ.
В настоящий момент в Казахстане действует запрет на экспорт светлых нефтепродуктов. Подписанный протокол создает возможности для открытия экспорта светлых нефтепродуктов модернизированных НПЗ РК.
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