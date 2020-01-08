Казахстан и Россия сформируют экспертную группу для исследования реки Урал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и РФ сформируют совместную экспертную группу для исследования гидрологического режима реки Урал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в Telegram.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев в ходе рабочего визита в РФ обсудил возможности создания совместной экспертной группы для исследования гидрологического режима реки Урал, создание программы по оздоровлению экосистемы бассейна, а также вопросы сохранения популяции каспийского тюленя и сайгаков.

Данные вопросы М.Мирзагалиев затронул в ходе встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

В частности, в ходе беседы глава Минэкологии Казахстана призвал коллег из РФ сосредоточить усилия на совместных исследованиях гидрологического режима реки Урал с последующей выработкой комплекса мер по его улучшению.

«Необходимо создать между нашими ведомствами совместную рабочую группу по организации исследований современного гидрологического режима реки Урал и разработать соответствующее техническое задание. В марте 2020 года эксперты сторон могут приступить к проведению совместного исследования», - отметил на встрече М.Мирзагалиев.

Он также призвал сформировать состав экспертов от каждой стороны.

Планируется, что на следующем этапе, стороны приступят к изучению состояния окружающей среды региона и разработке программы по оздоровлению экосистемы бассейна реки Урал.

Также Мирзагалиев предложил российской стороне создать трансграничную особо охраняемую природную территорию для сохранения местообитаний каспийского тюленя.

Главы природоохранных ведомств Казахстана и России также обсудили вопросы сохранения популяции сайгаков.