Казахстан и Россия проведут переговоры после предложения РЖД снизить тарифы на перевозку зерна

22 Ноября 2022, 16:41

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин подтвердил просьбу России провести переговоры о снижении тарифов на перевозку зерна через территорию Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, у Казахстана и России партнерские отношения. Представители двух стран планируют встретиться 28 ноября в Оренбурге на форуме.

«Здесь необходимо найти баланс интересов. Если нам это будет невыгодно, естественно, мы не будем этого делать. Это должна и наша железная дорога сказать, потому что железная дорога тоже хозяйствующий субъект, который зарабатывает на транзите. За счет этого содержатся наши внутренние перевозки, в том числе пассажирские перевозки», - сказал он журналистам в кулуарах заседания Правительства РК.

Он подчеркнул, что тариф на перевозку зерна через территорию Казахстана не менялся долгие годы, при этом транзит российских зерновых культур, наоборот, увеличился.

Ранее российские СМИ сообщали, что РЖД предложил Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома по территории республики. Письмо было направлено еще в сентябре. В Российском зерновом союзе считают, что в нынешних условиях, когда поставки зерна из России осложняются санкциями, везти продукцию через Казахстан невыгодно. А у Казахстана есть конкурентные преимущества, которые позволяют ему перепродавать российское зерно.