Казахстан и Россия прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерства здравоохранения Казахстана и Российской Федерации согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Ранее Минздравом РК совместно с российскими коллегами были рассмотрены условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работа информационных систем.
В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19.
Как отмечают в Минздраве РК, принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами не имеется.
Вопрос необходимости взаимного признания паспортов вакцинации с Российской Федерацией неоднократно поднимался на высоком уровне и обсуждался Министерством здравоохранения РК как в двустороннем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.
Ранее сообщалось о том, паспорта вакцинации против COVID-19 каких стран признаны в Казахстане
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