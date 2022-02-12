Казахстан и Россия прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерства здравоохранения Казахстана и Российской Федерации согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Ранее Минздравом РК совместно с российскими коллегами были рассмотрены условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работа информационных систем.

В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19.

Как отмечают в Минздраве РК, принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами не имеется.

Вопрос необходимости взаимного признания паспортов вакцинации с Российской Федерацией неоднократно поднимался на высоком уровне и обсуждался Министерством здравоохранения РК как в двустороннем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.

Ранее сообщалось о том, паспорта вакцинации против COVID-19 каких стран признаны в Казахстане







