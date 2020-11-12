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Казахстан и Россия прорабатывают вопрос совместного производства вакцины против COVID-19

12 Ноября 2020 18:47
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Казахстан и Россия прорабатывают вопрос совместного производства вакцины против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Россия прорабатывают вопрос совместного производства вакцины против COVID-19. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вчера в ходе телефонной беседы между Главами государств поднимался этот вопрос. На сегодняшний он в проработке. Я поясню, что эта идея возникла буквально накануне, сейчас что-то более конкретное я не могу сказать», - сказал Ерлан Киясов, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что на сегодняшний день в мире разрабатываются уже известных и подтвержденных 198 вакцин-кандидатов. По 42 вакцинам проводятся клинические исследования на людях.

«В настоящее время в числе наиболее перспективных мы считаем три вакцины, по которым проводится третий этап клинических испытаний, это Оксфордская вакцина, а также вакцина «Спутник 5» (Россия). Хочу сказать, что разрабатывается вакцина в Казахстане, в научно-исследовательском институте проблем безопасности Комитета науки Минобразования», - заявил Ерлан Киясов.

Ранее на сайте Президента РФ сообщалось, что в ходе телефонной беседы Президентов Казахстана и России был затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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