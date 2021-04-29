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    23:30, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан и Россия приняли Комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках визита в г. Казань Российской Федерации провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, геологической сферах, а также промышленной кооперации, АПК, рационального использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

    Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.

    По итогам переговоров в присутствии Глав Правительств двух стран подписан следующий ряд документов:

    - комплексная программа экономического сотрудничества на 2021-2025 годы между правительствами РК и РФ;

    - соглашение о сотрудничестве в сфере геологического изучения месторождений полезных ископаемых на территориях РК, РФ и иностранных государств между АО «Казгеология» и АО «Росгеология»;

    - соглашение о намерениях по реализации проектов в области совместной деятельности по геологоразведке и разработке месторождений углеводородов на территории РК;

    - дорожная карта реализации проекта «Производство бутадиена и производных в РК»;

    - рамочный договор по вопросам управления проектом «Бутадиен»;

    - меморандум о взаимопонимании между «KIDF Management company» Ltd, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и «Mubadala Investment Company»;

    - меморандум о создании Евразийской биржи юниорских компаний по твердым полезным ископаемым.

    В рамках визита в г. Казань Премьер-Министр РК А.Мамин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Международная деятельность Экономика Россия Премьер-министр РК Интеграция и партнерство
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