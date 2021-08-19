Казахстан и Россия планируют совместный мониторинг качества воды Иртыша

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев встретился с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

Стороны обсудили ход реализации программ казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистем бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш.

Из 17 мероприятий, предусмотренных Единой дорожной картой по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Урал, Иртыш и других), 10 мероприятий начаты в 2021 году, из которых четыре будут завершены до конца года. Остальные мероприятия будут начаты в 2022 году.

Министры обменялись информацией в рамках исполнения обязательств по реализации графика мероприятий Единой дорожной карты. В соответствии с рабочим графиком в первом полугодии выполнены мероприятия по сбору и обмену гидрологическими данными, с тороны договорились продолжить работу в данном направлении.

Главы экологических ведомств согласились организовать совместный мониторинг качества воды реки Иртыш (Ертис) и подземных вод на территории Павлодарской области (в районе накопителя Былкылдак) и Омской области (село Ольховка).

Также стороны договорились утвердить План-график проведения регулярных рабочих встреч экспертов. Так, 3-е заседание Казахстанско-Российской комиссии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) пройдет уже в сентябре 2021 года.

Российская сторона предложила разработать документ о вододелении трансграничных водных ресурсов реки Иртыш. Казахстанская сторона отметила, что в настоящее время сброс осуществляемый из Верхне-Иртышского каскада водохранилищ соответствует положению Схем «Комплексного использования и охраны водных ресурсов рек Оби и Иртыш», где учтены интересы всех отраслей экономики.

Также стороны обсудили подготовку к XVII Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств на тему «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста», которое планируется провести в этом году в Кокшетау.