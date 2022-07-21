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Казахстан и Россия отменят временное таможенное декларирование при вывозе нефтепродуктов
21 Июля 2022 15:57

Казахстан и Россия отменят временное таможенное декларирование при вывозе нефтепродуктов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Применение временного периодического таможенного декларирования при вывозе нефтепродуктов из РФ в Казахстан будет отменено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Казахстана.

18 июля между правительствами РК и РФ подписан протокол о внесении изменений в Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года.

Протокол подписан в целях отмены применения временного периодического таможенного декларирования при вывозе нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Казахстан.

«Отмена применения временного периодического таможенного декларирования позволяет исключить возможность резервирования одной компанией всего объема российских нефтепродуктов, предназначенных для поставки в Казахстан», - говорится в сообщении Минэнерго.

Подписанный межправительственный протокол вступит в силу после выполнения Сторонами необходимых внутригосударственных процедур.


Фото: offer.vistavusolutions.com

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