Казахстан и Россия обсудили проблемные вопросы трансграничной реки Урал

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе заседания 16-ой Межпарламентской комиссии Казахстана и России были обсуждены вопросы трансграничных рек, в частности реки Урал. В ходе работы Межпарламентской комиссии с докладом выступил Министр экологии М.Мирзагалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Последствия изменения климата мы испытываем уже сегодня. В Казахстане среднегодовая температура воздуха за последние 100 лет повысилась на 1,37 С, при этом наблюдается устойчивый рост скорости повышения средней годовой температуры. Все это приводит к проблеме с водными ресурсами, ведь по многим трансграничным рекам Казахстан находится ниже по течению. В то же время, уменьшение водности ведет к ухудшению экологического состояния пойм и риску деградации экосистем рек. В связи с чем, взаимодействие наших стран по решению вопросов трансграничных рек является основой для обеспечения будущего экологического процветания региона» - отметил министр.

Водные отношения между Казахстаном и Россией регулируются на основе соглашений между Правительствами двух стран о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов и по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.

В соответствии с данными Соглашениями созданы и функционируют Совместная казахстанско-российская комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов и по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.

Наиболее актуальными вопросами сотрудничества с Российской Федерацией являются уменьшение водности реки Урал, как следствие, ухудшение экологического состояния поймы и дельты реки и отсутствие водохозяйственного баланса по бассейнам рек Караозен и Сарыозен.

Сотрудничество с РФ по реке Урал осуществляется в двух направлениях:

Первое, в рамках Единой дорожной карты активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек.

В настоящее время, эксперты Сторон приступили к реализации мероприятий Единой дорожной карты.

На основе полученных результатов исследований будут приняты совместные меры, направленные на улучшение гидрологического режима и экологического состояния реки Урал.

Второе, в рамках поручения Президента Республики Казахстан К.К.Токаева по итогам XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в ноябре 2019 года, в г. Омске совместно с российской стороной разработана Программа по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Урал.

В реализацию данных программ разработаны технические задания по указанным в программах темам научно-исследовательских работ.

«Планируется проведение реконструкции и строительства очистных и водопропускных сооружений, ликвидации объектов, оказывающих негативное воздействие на экосистему бассейна реки, мероприятий по лесовосстановлению, сохранению и восстановлению биоразнообразия, в том числе ихтиофауны и др. По итогам реализации программ к 2025 году, ожидается сокращение объемов загрязненных сточных вод, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ликвидации наиболее опасных объектов исторического загрязнения, восстановления водоемов, лесного покрова, биоразнообразия в бассейне и пойме реки», - резюмировал свое выступление М.Мирзагалиев.

Напомним, сегодня состоялось 16-ое заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.