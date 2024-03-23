Казахстан и Россия обсудили ход создания совместного ракетного комплекса «Байтерек»

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу с заместителем председателя Правительства – министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На встрече обсуждались основные вопросы комплекса «Байконур». Особое внимание стороны уделили ходу реализации проекта по созданию совместного космического ракетного комплекса «Байтерек». Стороны отметили, что работы по реализации проекта осуществляются в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями и заключенными контрактами.

Фото: primeminister.kz

В ходе встречи был согласован порядок дальнейших совместных действий по продолжению реализации проекта, в котором казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры и модернизацию космического ракетного комплекса «Байтерек».

Фото: primeminister.kz

Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития города Байконыр. В частности, обсужден вопрос оформления разрешительных документов на въезд/выезд в город Байконыр для граждан РК в электронной форме.

По итогам встречи стороны договорились и в дальнейшем взаимодействовать в целях эффективного использования и развития социально-культурного потенциала инфраструктуры комплекса «Байконур».