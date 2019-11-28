Казахстан и Россия могут стать инициаторами выработки концепции Большой Евразии - «круглый стол» в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Казахстана в России прошел «круглый стол» на тему «Большая Евразия»: геополитические и экономические аспекты для России и Казахстана», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

Открывая дискуссию, советник-посланник Посольства РК в РФ Еркин Тукумов затронул вопросы развития стратегического взаимодействия между Казахстаном и Россией.

«В наших отношениях нет нерешаемых вопросов, нет сверхсложных тем. Есть вопросы, которые требуют ежедневного содействия. Другое дело, на наши отношения не может не влиять и глобальный контекст. В таких непростых условиях важно понимать перспективу наших внешнеполитических установок под углом зрения собственных насущных и долгосрочных интересов», - сказал дипломат.

Он также призвал российских и казахстанских экспертов к более тесному взаимообмену объективной информацией об основных процессах в двух странах.

Выступивший следом начальник департамента управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Администрации Президента РФ Алексей Власов отметил, что ЕАЭС по праву является одним из ключевых инструментов всестороннего развития стран-участниц - прежде всего, потому, что это союз, который основан на понятных и прозрачных принципах взаимодействия.

Он также отметил, что за последние 1,5 года в российско-казахстанских отношениях добавился важный трек, связанный с коммуникацией в области образования науки и культуры. «Взаимопонимание между молодежью двух наших стран станет залогом сохранения культурно-исторической общности народов России и Казахстана, а в конечном счете способствует дальнейшему развитию во всех форматах евразийской интеграции», - заключил А. Власов.

По словам директора ИАЦ МГУ им. М. Ломоносова Дарьи Чижовой, Евразийский экономический союз фактически состоялся. Сейчас происходит развитие этого пространства и рассматриваются различные пути и возможности.

Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев проинформировал присутствующих о казахстанском видении концепции «Большой Евразии».

С его слов, данная идея первоначально имела политическую платформу и касалась, в основном, вопросов безопасности. Последующее развитие идеи Большой Евразии нашло отражение в инициативах Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Впервые сам термин «Большая Евразия» у Назарбаева прозвучал на саммите ООН в сентябре 2015 года. Было предложено сделать такой глобальный интеграционный проект, куда бы вошли ЕАЭС, инициатива Китая Великого шелкового пути и Европейский союз», - рассказал А. Чеботарев.

Он отметил, что в настоящее время идея Большой Евразии также активно развивается Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который ранее обозначил необходимость усиления взаимодействия ОБСЕ и СВМДА, а также расширения сотрудничества между ЕАЭС, ШОС и АСЕАН.

Председатель Ассоциации аналитиков и экспертов «Изыскания Срединной Азии» Сергей Масаулов отметил, что сегодня термин «Большая Евразия» - это пространство формирующегося партнерства, которое еще является перспективой.

«В целом, Казахстан и Россия могли бы взять на себя роль инициаторов выработки единой повестки взаимодействия на евразийском пространстве и предложить общие идеи начинаний на различных направлениях Большой Евразии», - резюмировал С. Масаулов.