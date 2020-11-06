Казахстан и Португалия намерены укреплять сотрудничество в области науки и образования

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча посла Казахстана Даулета Батрашева с Государственным секретарем по науке, технологиям и высшему образованию Португалии Жуау Альберту Собриньу Тейшейра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

«В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов развития двустороннего сотрудничества в области науки и образования. Особое внимание уделено расширению двусторонней договорно-правовой базы, а также налаживанию практического взаимодействия между высшими учебными заведениями, научными и исследовательскими центрами двух стран.

При рассмотрении приоритетов двустороннего сотрудничества посол акцентировал внимание на наличие большого потенциала для развития казахстанско-португальского взаимодействия в области науки и образования. Рассказав о научно-образовательной базе нашей страны и активном сотрудничестве с ведущими университетами и научными центрами мира, Д.Батрашев подчеркнул, что реализация приоритетов по дальнейшему развитию в ответ на текущие вызовы требует наличия и подготовки высококвалифицированных специалистов, что предопределяет важность обмена знаниями, на основе двухсторонних документов о взаимодействии и сотрудничестве между вузами», - говорится в сообщении МИД на Telegram-канале.

Ж. Тейшейра, со своей стороны, проинформировал о текущей деятельности в области науки, развития технологий и инноваций, высшего образования в Португалии. Разделяя мнение по перспективам развития сотрудничества с Казахстаном, приветствовал его дальнейшее расширение и заверил в готовности португальской стороны к совместной работе по приоритетным направлениям и отраслям.

Стороны отметили заинтересованность в реализации совместных академических и научных программ, развития взаимодействия в области высшего образования и послевузовского обучения, а также совместных исследований, участия в программах академической мобильности.

По итогам встречи достигнута договоренность о проработке возможности заключения двустороннего соглашения о сотрудничестве в области науки и высшего образования между профильными ведомствами. Кроме того, португальская сторона выразила заинтересованность в установлении контактов между аэрокосмическими агентствами двух стран.



