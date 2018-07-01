Казахстан и Палестина вступили в новую веху сотрудничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Республика Казахстан и Государство Палестина подписали Меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям и Меморандум о сотрудничестве по линии торгово-промышленных палат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан придает важное значение развитию двусторонних отношений с Палестиной. Основа этого сотрудничества была заложена в ходе визита лидера Организации освобождения Палестины, главы Палестинской национальной администрации покойного Ясира Арафата в нашу страну в 1991 году, в год провозглашения Казахстаном своей независимости, а также ответного визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Палестину в 1995 году», - напомнил после подписания документов министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

Министр также заверил своего коллегу из Палестины, министра иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина д-ра Рияда аль-Мальки в том, что позиция Казахстана по поводу независимости Палестинского государства остается неизменной.

В свою очередь г-н аль-Мальки поблагодарил руководство нашей страны за постоянную поддержку.

«Это для меня великолепная возможность посетить Астану, расширить наши теплые взаимоотношения и передать слова благодарности палестинского народа Президенту Казахстана, Правительству РК за приверженность, поддержку и последовательность в поддержке Палестины на протяжении самых сложных лет на региональном и международном уровнях», - отметил иностранный гость.

Он заявил, что Казахстан показал себя как постоянный друг Палестины, который поддерживает наши начинания и делает все, что в силах страны, для того чтобы сохранить и установить мир в регионе.

«Мы высоко ценим эти усилия. Для нас сегодняшняя встреча является возможностью еще больше расширить двусторонние отношения», - добавил он.

Министр иностранных дел Палестины Рияд эл-Мальки прибыл с официальным визитом в Астану вчера и пробудет здесь до 31 июля включительно.