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Казахстан и Пакистан обсуждают создание совместной экспортно-импортной компании

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 18:00
Казахстан и Пакистан обсуждают создание совместной экспортно-импортной компании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев встретился с пакистанской бизнес-делегацией во главе с почетным консулом Казахстана в г.Лахор Рао Халидом Махмудом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

Стороны обсудили возможности расширения торгово-экономических взаимоотношений, а также реализацию совместных перспективных проектов.

Как отметил Арман Шаккалиев, Пакистан является важным торговым партнером Казахстана.

«Мы возлагаем большие надежды на открытие казахстанского торгового дома в Исламабаде. Основная задача – увеличить товарооборот между нашими странами. В нынешних геополитических условиях на первый план выходят вопросы продовольственной безопасности. Казахстанские компании могут поставлять на пакистанский рынок порядка 80 наименований товаров, и, в частности, продовольственную продукцию и сельхозтехнику», - сказал первый вице-министр.

Для оперативного взаимодействия участники встречи договорились разработать пошаговый план действий и обменяться перечнями товаров для экспорта-импорта.

«Пакистан станет для Казахстана окном для выхода на рынки третьих стран. Со своей стороны мы предоставим Пакистану выход на рынок ЕАЭС через создание с QazTrade совместной казахстанско-пакистанской компании», - сообщил Арман Шаккалиев.

По словам почетного консула г.Лахор Исламской Республики Пакистан Рао Халида Махмуда, у Казахстана и Пакистана помимо торгово-экономических связей есть большой спектр направлений для взаимодействия, включая сотрудничество в области культуры, науки и образования.

«Пакистанский рынок очень емкий. Имея выгодное географическое положение, наша страна может предоставить Казахстану доступ к морским портам, что позволит вам отправлять товары и грузы в страны Ближнего Востока. В свою очередь, Пакистан заинтересован в приобретении до 5 млн тонн муки и пшеничной продукции из Казахстана, а также в поставках сахара-сырца и риса на казахстанский рынок», - сообщил Рао Халид Махмуд.

Помимо этого, пакистанский бизнес готов поставлять казахстанскому покупателю картофель, мандарины, капусту, морковь и экзотические фрукты хорошего качества и по привлекательной цене.

По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном и Пакистаном снизился на 23,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 73,1 млн долларов.

Казахстан экспортирует в Пакистан преимущественно прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный и холоднокатаный, отходы и лом черных металлов, минеральные удобрения, лук репчатый, чеснок, семена льна, овощи бобовые, гречиху, просо и другие зерновые злаки.

Основными товарами пакистанского импорта являются цитрусовые, картофель, лекарственные средства, одежда и другие.


МИД РК   Экономика   Пакистан   Продовольственный кризис  
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