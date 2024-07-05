Казахстан и Пакистан намерены объединить миротворческие силы

Министерство иностранных дел РК опубликовало проект постановления, согласно которому Правительства Казахстана и Исламской Республики Пакистан подпишут меморандум о совместном развертывании миротворческих сил в миссиях ООН, передает корреспондент агентства Kazinform.

От Казахстана меморандум должен подписать министр обороны Руслан Жаксылыков. Также ему разрешается «вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера».

— Реализация меморандума будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных Министерству обороны Республики Казахстан в республиканском бюджете по программе «Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан» на соответствующие годы и резерва Правительства Республики Казахстан, — говорится в проекте постановления.

В МИД отмечают, что подписание меморандума создаст правовую основу для совместного развертывания миротворческих подразделений вооруженных сил Республики Казахстан и Исламской Республики Пакистан в миссиях Организации Объединенных Наций.

В проекте меморандума говорится, что продолжительность развертывания совместного миротворческого подразделения определяется соответствующими органами ООН для конкретной миссии. Взаимное сотрудничество между Казахстаном и Пакистаном осуществляется в соответствии с положениями настоящего меморандума о взаимопонимании и с Секретариатом ООН.

Каждая сторона несет ответственность за отбор членов национального контингента и его подготовку перед развертыванием в соответствии с руководящими принципами ООН, а также за документацию, физическую/медицинскую подготовку, вакцинацию и квалификацию для выполнения поставленных задач.

Каждый член национального контингента должен свободно владеть устным/письменным английским языком и желательно иметь персонал с дополнительными языковыми навыками на местных языках в зоне ответственности миссии ООН.

Организационная и штатная структура совместного миротворческого подразделения определяется в техническом соглашении, заключенном для конкретной миссии ООН.

Стороны могут отозвать или заменить членов своих национальных контингентов, уведомив друг друга и предварительно урегулировав свои финансовые, административные обязательства в миссии ООН. Транспортные расходы, связанные с таким отзывом и заменой, несет в соответствии со своим национальным законодательством Сторона, вооруженным силам государства которой принадлежат военнослужащие.