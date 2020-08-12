Казахстан и ООН подписали рамочную программу по сотрудничеству на 2021-2025 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов и постоянный координатор ООН в РК Норимаса Шимомура подписали Соглашение о сотрудничестве в целях устойчивого развития на 2021-2025 годы между Казахстаном и ООН. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Рамочная программа сотрудничества станет основным документом совместной деятельности Казахстана и ООН на предстоящие 5 лет. Она включает в себя работу по трем направлениям: человеческое развитие и равное участие; эффективные институты, права человека и гендерное равенство; устойчивая окружающая среда и инклюзивное экономическое развитие.

Особая важность партнерства в реализации целей устойчивого развития была подтверждена Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и в его выступлении на Саммите ООН по устойчивому развитию в ходе визита в Нью-Йорк в сентябре 2019 года.

Укрепление взаимодействия с ООН является ключевым вектором внешней политики Казахстана.

«У меня нет никаких сомнений в том, что новая программа еще более расширит перспективы нашего дальнейшего взаимодействия и станет хорошей основой для дальнейшего обеспечения устойчивого развития Казахстана и улучшения благосостояния наших людей», — заявил на церемонии подписания документа первый вице-премьер РК Алихан Смаилов.

Он отметил, что практически все знаковые международные инициативы Казахстана были впервые озвучены именно с трибуны ООН. За более чем 27 лет со времени принятия Казахстана в Организацию стране удалось достичь высокого уровня партнерства по всем направлениям деятельности. Реализация повестки дня в целях устойчивого развития до 2030 года и ее 17 целей являются одним из наиболее важных направлений двустороннего взаимодействия.

Постоянный координатор ООН в РК Норимаса Шимомура также подчеркнул, что за последние несколько лет Правительством Казахстана и командой ООН проведен большой объем совместной работы в данном направлении, в том числе в рамках Координационного совета по ЦУР. Налажено продуктивное взаимодействие с местными исполнительными органами и властями, гражданским обществом и частным сектором, поэтому ООН расширяет свою поддержку Казахстану.

«Этот момент является историческим событием для страновой команды ООН, так как мы вступаем в новую фазу сотрудничества с Правительством и народом Казахстана. Мы рассматриваем новые рамки сотрудничества как механизм дальнейшего продвижения вперед в реализации повестки дня до 2030 в Казахстане путем консолидации ресурсов стратегических партнеров, включая Правительство, гражданское общество, академические круги, частный сектор, средства массовой информации, международное сообщество и ООН», — заявил Н. Шимомура.

В условиях коронавируса трудно переоценить меры по смягчению негативных социальных и экономических последствий этой глобальной проблемы. Обе стороны выразили уверенность, что совместными усилиями возможно преодолеть трудности и добиться значительного прогресса на пути к прочному миру.