Казахстан и ОЭСР обсудили вопросы стимулирования инвестиций в период пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при поддержке АО «НК» KAZAKH INVEST» был организован вебинар на тему «Привлечение и стимулирование инвестиций в Казахстане: национальная стратегия и возможности регионального сотрудничества». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Онлайн-мероприятие открыл заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алмас Айдаров.

«На сегодня сотрудничество Казахстана с ОЭСР ведется по разным направлениям, и из года в год мы наблюдаем разветвление и углубление данных взаимоотношений. Мы высоко ценим наше сотрудничество и возлагаем большие надежды на эффективность и применимость результатов наших совместных проектов. В настоящее время мы подошли к финишной прямой по завершению совместного проекта «Стимулирование диверсификации и налаживание связей между прямыми иностранными инвестициями и малым и средним бизнесом», который направлен на разработку конкретных планов действий по реформированию политик, препятствующих конкурентоспособности и диверсификации ПИИ и МСБ», - отметил Алмас Айдаров.

В вебинаре также приняли участие руководитель управления по привлечению иностранных инвестиций Комитета по инвестициям МИД РК Ерлан Зейнешев, управляющий директор блока привлечения инвестиций «KAZAKH INVEST» Жандос Темиргали, советник ппрезидента «AZPROMO» Фуад Панахов, руководитель группы подразделения ОЭСР по работе со странами Евразии Пелин Атамер, директор по инвестициям AIFC Джеймс Мартин, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Венгрии Роберт Ешик, менеджер по стратегическому и корпоративному планированию инвестиционного управления при Президенте Турецкой Республики Самет Акыюз, начальник управления совершенствования инвестиционного климата Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Алексей Сим и др.

В рамках мероприятия участники обсудили широкий спектр вопросов оказания содействия Казахстану в разработке и реализации политики в области усиления диверсификации производства, экспорта и занятости населения.

В ходе вебинара руководитель группы подразделения ОЭСР по работе со странами Евразии Пелин Атамер представила презентацию содержащую, в частности, результаты обзора работы АПИ Казахстана.

Также были обсуждены возможности регионального сотрудничества между агентствами по привлечению инвестиций для увеличения объемов инвестиций, привлекаемых в регион.

Вместе с тем, в своем выступлении управляющий директор блока привлечения инвестиций «KAZAKH INVEST» Жандос Темиргали подчеркнул важную роль привлечения инвестиций для формирования новой экономической модели РК.

«Направляя наши усилия на восстановление и рост после пандемии, мы нацелены на значительное увеличение объемов ПИИ и основного капитала в экономике. Таким образом, мы ввели новые меры, чтобы соответствовать некоторым из наиболее конкурентоспособных направлений капитала во всем мире. Одной из смелых инициатив Казахстана по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата является внедрение в январе 2021 года нового инструмента - стратегического инвестиционного соглашения. Теперь стратегические инвесторы имеют возможность напрямую заключить инвестиционное соглашение с Правительством. Данное соглашение определяет виды инвестиционных преференций, условия и порядок их предоставления», - сказал Жандос Темиргали.

В рамках дискуссии представители агентства по привлечению инвестиций Венгрии и инвестиционного управления Турции поделились своим опытом и выводами о способах смягчения текущих последствий пандемии для ПИИ.

По итогам онлайн-встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между АПИ и новых возможностях привлечения иностранных инвестиций в период пандемии.