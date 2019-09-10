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Казахстан и ОАЭ нацелены на дальнейшее расширение  всестороннего сотрудничества

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Сентября 2019, 21:09
Казахстан и ОАЭ нацелены на дальнейшее расширение  всестороннего сотрудничества

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита в ОАЭ глава внешнеполитического ведомства Казахстана Бейбут Атамкулов провел встречу с заместителем Премьер-Министра, министром по делам Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом аль Нахаяном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Собеседники подробно обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Стороны отметили уникальный партнерский дух казахстанско-эмиратских отношений, а также неизменно высокий уровень двустороннего взаимодействия. На протяжении 27 лет, с момента установления дипломатических отношений между странами, политические, торгово-экономические, культурно-гуманитарные связи динамично развиваются.

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«ОАЭ являются ключевым стратегическим партнером Казахстана на Ближнем Востоке. Отношения между нашими странами носят дружественный и доверительный характер. Мы готовы активно работать над диверсификацией наших взаимовыгодных отношений с Эмиратами», - подчеркнул Б. Атамкулов.

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Дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества придал состоявшийся в марте этого года официальный визит Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в Абу-Даби, в рамках которого были достигнуты новые договоренности, направленные на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между РК и ОАЭ.

Глава МИД проинформировал собеседника о важных внутриполитических процессах в Казахстане и заверил в том, что Казахстан, как и прежде, будет стремиться расширять и укреплять братские и доверительные отношения с Эмиратами. Вновь избранный Глава государства Касым-Жомарт Токаев, являющийся опытным политиком и известным дипломатом, сохранит преемственность и высокую динамику казахстанско-эмиратских отношений.

Стороны также обсудили график предстоящих встреч и визитов на высшем и высоком уровне.

«Отношения между Казахстаном и ОАЭ имеют особый характер. Мы не должны ограничиваться рамками нашего сотрудничества, а перейти на новый качественный уровень. Все возможности для реализации этого у нас имеются», - заявил шейх Мансур бен Заид аль Нахаян.

Эмиратская сторона заверила, что ОАЭ заинтересованы в расширении инвестиционного сотрудничества с Казахстаном, в том числе и в строительстве инфраструктурных объектов в сфере туризма. Было отмечено, что многофункциональный комплекс «Абу Даби Плаза» в городе Нур-Султане стал успешным примером инвестиционного сотрудничества и еще одним символом братских отношений между Казахстаном и Эмиратами.

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Перспективным является сотрудничество по инвестиционному проекту строительства нефтегазохимического комплекса в Атырауской области (производство полипропилена).

Собеседники констатировали, что Казахстан и ОАЭ имеют обширные перспективы для дальнейшего роста и сотрудничества и в таких сферах как туризм, авиасообщение, логистика, агропромышленный сектор и новые технологии. Важным и позитивным решением в этом направлении является установление безвизового режима между РК и ОАЭ.

В тот же день глава МИД РК Б. Атамкулов провел переговоры со своим эмиратским коллегой, министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом аль Нахаяном, являющимся сопредседателем Казахстанско-эмиратской межправкомиссии.

Главы внешнеполитических ведомств «сверили часы» по основным направлениям двусторонней повестки дня, а также обменялись мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. Стороны отметили отсутствие каких-либо разногласий по вопросам, представляющим взаимный интерес, и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее продолжение межмидовского взаимодействия путем проведения политических консультаций.

В ходе встречи было акцентировано внимание на торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, эффективным инструментом развития которых является деятельность Межправительственной комиссии.

Эмиратская сторона была подробно ознакомлена с политикой совершенствования инвестиционного климата в нашей стране и приглашена активно инвестировать в экономику Казахстана. За период с 2005 по 2019 годы валовый приток прямых инвестиций из ОАЭ в Казахстан составил 2,1 млрд долларов США. Стороны констатировали, что этот показатель не соответствует существующему потенциалу между РК и ОАЭ.

В ходе вышеуказанных встреч было отмечено, что Казахстан и Эмираты имеют хорошие перспективы для развития взаимодействия в космической сфере. Стороны приветствовали первый в истории полет эмиратского космонавта Хазза аль Мансури, который состоится 25 сентября этого года с космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС).

«Для нас огромная честь, что представитель нашей страны полетит в космос. Это историческое событие. Мы выражаем благодарность Казахстану за поддержку и сотрудничество в развитии космической отрасли нашей страны», - отметил министр иностранных дел ОАЭ.

Для участия в этом событии в качестве почетного гостя в Казахстан будет направлена представительная делегация во главе с государственным министром высшего образования, председателем национального космического агентства ОАЭ Ахмада Белхула аль-Фаласи.

Важное место в двусторонних отношениях занимает сотрудничество в области образования. С 2016 года в столице Казахстана действует средняя школа-лицей №84, построенная на средства Гуманитарного фонда Халифы бен Заида. Была достигнута договоренность о бесплатном обучении трех лучших выпускников школы в эмиратских вузах на ежегодной основе.

Переговоры глав МИД двух стран прошли в дружественной обстановке, в духе открытости и готовности к сотрудничеству. Министр иностранных дел Казахстана поблагодарил эмиратскую сторону за прекрасную организацию 7-го заседания Межправительственной комиссии, в ходе которой сторонами обсужден практически весь спектр вопросов двустороннего взаимодействия.

Стороны договорились продолжать расширять и углублять взаимовыгодное сотрудничество, используя все возможности и потенциал, имеющийся между странами.


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