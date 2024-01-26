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    19:14, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Казахстан и ОАЭ будут сотрудничать по экстрадиции и возврату выведенных активов

    Казахстан и ОАЭ будут сотрудничать по экстрадиции и возврату выведенных активов
    Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

    Генеральный прокурор РК Берик Асылов посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты, где провёл встречи с министром юстиции ОАЭ Абдуллой бин Султаном бин Ауад аль-Нуайми и Генеральным прокурором этой страны Хамадом Сейф аль-Шамси. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. 

    Собеседники обсудили вопросы расширения межведомственного сотрудничества и обеспечения международной безопасности.

    В своём выступлении руководитель главного надзорного ведомства Казахстана отметил, что РК и ОАЭ сталкиваются со схожими вызовами и угрозами, поэтому особенно важно сообща решать вопросы борьбы с преступностью, противостоять современным вызовам и угрозам, регулярно обмениваясь лучшим опытом работы.

    Также Генеральный прокурор Казахстана затронул некоторые аспекты двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере, в частности экстрадиции разыскиваемых лиц, оказания правовой помощи по уголовным делам.

    Казахстан и ОАЭ будут сотрудничать по экстрадиции и возврату выведенных активов
    Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

    Наряду с этим, обсужден опыт арабской стороны по использованию искусственного интеллекта для поиска незаконно выведенных активов с целью их возврата.

    Итогом визита стало подписание Программы сотрудничества между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Министерством юстиции ОАЭ.

    Казахстан и ОАЭ будут сотрудничать по экстрадиции и возврату выведенных активов
    Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

    Стороны выразили уверенность в том, что ее реализация будет способствовать дальнейшему укреплению международного сотрудничества в области противодействия преступности.

     

     

     

    Теги:
    Генпрокуратура Закон и право Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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