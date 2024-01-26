Казахстан и ОАЭ будут сотрудничать по экстрадиции и возврату выведенных активов
Генеральный прокурор РК Берик Асылов посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты, где провёл встречи с министром юстиции ОАЭ Абдуллой бин Султаном бин Ауад аль-Нуайми и Генеральным прокурором этой страны Хамадом Сейф аль-Шамси. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Собеседники обсудили вопросы расширения межведомственного сотрудничества и обеспечения международной безопасности.
В своём выступлении руководитель главного надзорного ведомства Казахстана отметил, что РК и ОАЭ сталкиваются со схожими вызовами и угрозами, поэтому особенно важно сообща решать вопросы борьбы с преступностью, противостоять современным вызовам и угрозам, регулярно обмениваясь лучшим опытом работы.
Также Генеральный прокурор Казахстана затронул некоторые аспекты двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере, в частности экстрадиции разыскиваемых лиц, оказания правовой помощи по уголовным делам.
Наряду с этим, обсужден опыт арабской стороны по использованию искусственного интеллекта для поиска незаконно выведенных активов с целью их возврата.
Итогом визита стало подписание Программы сотрудничества между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Министерством юстиции ОАЭ.
Стороны выразили уверенность в том, что ее реализация будет способствовать дальнейшему укреплению международного сотрудничества в области противодействия преступности.