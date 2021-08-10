Казахстан и Монголия договорились о специальных авиарейсах
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Граждане Монголии, желающие вернутся на родину, могут воспользоваться репатриационными рейсами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс–службу департамента полиции Алматы.
Посольство Республики Казахстан в Монголии и авиакомпания HunnuAir планирует организовать специальный рейс по направлению Улан-Батор - Нур-Султан - Улан-Батор 14 августа и Улан-Батор-Алматы - Улан-Батор 19 августа 2021 года.
«Вышеуказанные специальные рейсы готовы принять граждан Казахстана, которые хотят вернутся в Монголию, и граждан Монголии, которые имеют вид на жительство в Казахстане, а также членов их семей. Кроме того, граждане Монголии, которые прибыли в Казахстан с нарушением миграционного законодательства также могут вернутся на родину репатриационными рейсами. Для этого им необходимо обратиться в управление миграционной службы Департамента полиции Алматы для по адресу улица Карасай батыра, 109а», - отметили в ДП Алматы.
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